США ввели пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей

Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт в страну стиральных машин и солнечных панелей для защиты американских производителей, пишет The Wall Street Journal.
Пошлина на импорт стиральных машин будет установлена на уровне до 50% с постепенным понижением в ближайшие годы. Размер пошлины на ввоз солнечных батарей составит до 30%, ставка также будет постепенно снижаться.
Эксперты отмечают, что мера направлена главным образом против азиатских компаний - китайских производителей солнечных панелей и корейских производителей стиральных машин. Также они затронут компании в Мексике, Канаде и Европе. Ожидается, что компании будут пытаться опротестовать решение через Всемирную торговую организацию (ВТО).
Акции американской компании Whirlpool, выпускающей бытовую технику, растут на 3%. Вместе с тем бумаги южнокорейских LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. также торгуются в плюсе, несмотря на новости о пошлинах.
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