США ввели пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей

Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт в страну стиральных машин и солнечных панелей для защиты американских производителей, пишет The Wall Street Journal.

Пошлина на импорт стиральных машин будет установлена на уровне до 50% с постепенным понижением в ближайшие годы. Размер пошлины на ввоз солнечных батарей составит до 30%, ставка также будет постепенно снижаться.

Эксперты отмечают, что мера направлена главным образом против азиатских компаний - китайских производителей солнечных панелей и корейских производителей стиральных машин. Также они затронут компании в Мексике, Канаде и Европе. Ожидается, что компании будут пытаться опротестовать решение через Всемирную торговую организацию (ВТО).

Акции американской компании Whirlpool, выпускающей бытовую технику, растут на 3%. Вместе с тем бумаги южнокорейских LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. также торгуются в плюсе, несмотря на новости о пошлинах.