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Бизнес и законодательство 23.01.2018 11:39

США ввели пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей

Администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины на импорт в страну стиральных машин и солнечных панелей для защиты американских производителей, пишет The Wall Street Journal.

Пошлина на импорт стиральных машин будет установлена на уровне до 50% с постепенным понижением в ближайшие годы. Размер пошлины на ввоз солнечных батарей составит до 30%, ставка также будет постепенно снижаться.

Эксперты отмечают, что мера направлена главным образом против азиатских компаний - китайских производителей солнечных панелей и корейских производителей стиральных машин. Также они затронут компании в Мексике, Канаде и Европе. Ожидается, что компании будут пытаться опротестовать решение через Всемирную торговую организацию (ВТО).

Акции американской компании Whirlpool, выпускающей бытовую технику, растут на 3%. Вместе с тем бумаги южнокорейских LG Electronics Inc. и Samsung Electronics Co. также торгуются в плюсе, несмотря на новости о пошлинах.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]