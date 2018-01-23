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Финансы 23.01.2018 12:02

Судебные исполнители в Азербайджане в 2017г обеспечили выплату должниками более 560 млн манатов

Органы юстиции Азербайджана обеспечили в 2017 году погашение физическим и юридическими лицам, перед госбюджетом долгов на сумму более 560 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве юстиции.

«В 2017 году было обеспечено погашение долгов перед физическими и юридическим лицами, госбюджетом (включая налоговые долги) средств на сумму 562 млн манатов", - отметили в ведомстве.

Кроме того, за отчетный год была обеспечена выплата 125 млн манатов по долгам за алименты.

«К ответственности были привлечены 4,245 тыс. человек за невыполнение требований судебных исполнителей, 2,878 тыс. из которых были задержаны в административном порядке. В отношении еще 391 человека возбуждены уголовные дела»,- подчеркнули в Минюсте.

При этом в 2017 году 14 тыс. должникам был запрещен выезд из страны, с 3,41 тыс. человек, которые погасили долги, - снят запрет на выезд из Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЮСТИЦИЯ, ЗАДОЛЖНОСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]