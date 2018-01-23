Редакция журнала "Исторические Личности", выходящего в Азербайджане с 2006 года, объявила президента РФ Владимира Путина "Человеком Года" за 2017 год.
"Коллегиальным решением журнал объявляет "Человеком Года" за 2017 год президента РФ Владимира Путина. В связи с этим, начинается подготовка к выпуску очередного номера нашего журнала, который будет посвящён деятельности В.В.Путина в период его нынешнего президентского срока", - отмечается в сообщении журнала на главного редактора издания Халила Гахраманова.
Х.Гахраманов подчеркнул, что "журнал высоко оценивает уровень азербайджано-российских взаимоотношений и роль в этом лично В.В.Путина".
"В связи с этим в журнале найдут отражения визиты президента РФ в Баку и сотрудничество между странами во всех областях", - подчеркивается в сообщении.
В 2016 годом "Человеком Года" журнал признал президента Турции Реджеба Тайипа Эрдогана.
Журнал "Исторические личности" издается раз в месяц в Азербайджане под патронажем Совет старейшин Азербайджана.
А.Азизов
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