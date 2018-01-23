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Внешняя политика 23.01.2018 12:30

Азербайджанский журнал признал Путина "Человеком Года" в 2017 году за вклад в азербайджано-российские отношения

Редакция журнала "Исторические Личности", выходящего в Азербайджане с 2006 года, объявила президента РФ Владимира Путина "Человеком Года" за 2017 год.

"Коллегиальным решением журнал объявляет "Человеком Года" за 2017 год президента РФ Владимира Путина. В связи с этим, начинается подготовка к выпуску очередного номера нашего журнала, который будет посвящён деятельности В.В.Путина в период его нынешнего президентского срока", - отмечается в сообщении журнала на главного редактора издания Халила Гахраманова.

Х.Гахраманов подчеркнул, что "журнал высоко оценивает уровень азербайджано-российских взаимоотношений и роль в этом лично В.В.Путина".

"В связи с этим в журнале найдут отражения визиты президента РФ в Баку и сотрудничество между странами во всех областях", - подчеркивается в сообщении.

В 2016 годом "Человеком Года" журнал признал президента Турции Реджеба Тайипа Эрдогана.

Журнал "Исторические личности" издается раз в месяц в Азербайджане под патронажем Совет старейшин Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ЖУРНАЛ, ПУТИН, ЛИЧНОСТЬ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]