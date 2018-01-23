Продажи "умной" колонки HomePod от Apple Inc., которые должны были стартовать в декабре 2017 года, начнутся 9 февраля, сообщила компания.
Apple представила это устройство еще в июне прошлого года в качестве конкурента колонкам Echo от Amazon и Google Home от Alphabet. Однако в ноябре компания объявила об отсрочке его продаж, не назвав причины этого.
Во вторник Apple сообщила, что HomePod будет доступна в США, Великобритании и Австралии с 9 февраля, а предварительные заказы на покупку устройства будут приниматься с 26 января.
Во Франции и Германии HomePod появится не ранее весны.
Устройство, помимо проигрывания музыки, может "общаться" со своим владельцем, отправлять голосовые сообщения, напоминать о запланированных событиях и выполнять функцию будильника. HomePod будет стоить $349 в США.
Apple уже во второй раз за два года испытывает трудности с запуском аудио аксессуаров. Ранее компания откладывала продажи наушников AirPods.
Акции Apple на торгах во вторник подорожали на 1,1%.
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