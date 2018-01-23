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Дальнее зарубежье 23.01.2018 21:15

Apple начнет продажи "умной" колонки HomePod с 9 февраля

Продажи "умной" колонки HomePod от Apple Inc., которые должны были стартовать в декабре 2017 года, начнутся 9 февраля, сообщила компания.

Apple представила это устройство еще в июне прошлого года в качестве конкурента колонкам Echo от Amazon и Google Home от Alphabet. Однако в ноябре компания объявила об отсрочке его продаж, не назвав причины этого.

Во вторник Apple сообщила, что HomePod будет доступна в США, Великобритании и Австралии с 9 февраля, а предварительные заказы на покупку устройства будут приниматься с 26 января.

Во Франции и Германии HomePod появится не ранее весны.

Устройство, помимо проигрывания музыки, может "общаться" со своим владельцем, отправлять голосовые сообщения, напоминать о запланированных событиях и выполнять функцию будильника. HomePod будет стоить $349 в США.

Apple уже во второй раз за два года испытывает трудности с запуском аудио аксессуаров. Ранее компания откладывала продажи наушников AirPods.

Акции Apple на торгах во вторник подорожали на 1,1%.

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Тэги: APPLE, HOMEPOD, ПРОДАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]