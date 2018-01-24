Экс-президент Румынии Бэсеску обжаловал решение суда о лишении его гражданства Молдавии

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску обжаловал в Апелляционной палате молдавской столицы решение суда сектора Ботаника Кишинева, который оставил в силе указ президента Игоря Додона о лишении его гражданства Молдавии.

Как сообщил в среду адвокат бывшего президента Андрей Бивол, Т.Бэсеску представил в Апелляционную палату "неопровержимые доказательства и аргументы, демонстрирующие незаконность оспариваемого указа".

"Траян Бэсеску не комментирует решение суда. Ознакомился с ним и решил обжаловать решение в апелляционном порядке. Мы уверены, что указ должен быть аннулирован, так как Т.Бэсеску получил гражданство Молдавии на законных основаниях", - сказал А.Бивол.

Как сообщалось, полтора года назад Т.Бэсеску получил гражданство Молдавии, чтобы иметь возможность заниматься в республике политической деятельностью. В начале прошлого года победивший на президентских выборах И.Додон подписал указ об отзыве гражданства, так как, по его мнению, оно было предоставлено с нарушениями. Адвокаты бывшего румынского президента оспорили это решение в суде. Судебные тяжбы продолжались почти год.

В понедельник суд Кишинева оставил в силе указ главы государства о лишении Т.Бэсеску гражданства Молдавии. Решение суда не касается его супруги Марии Бэсеску. И.Додон, который подписал указ в начале 2017 года, заявил недавно, что Т.Бэсеску получил гражданство с нарушением законодательства, а его супруга - нет.

В апреле 2017 года Т.Бэсеску был избран почетным председателем Партии национального единства, которая была создана в Кишиневе с целью объединения Молдавии с Румынией. В настоящее время Т.Бэсеску часто приезжает в Молдавию, ездит по республике, разъясняя на встречах с гражданами преимущества объединения двух стран.

На прошлой неделе оппозиционная в Молдавии, пропрезидентская Партия социалистов (ПСРМ) потребовала объявить бывшего президента Румынии персона нон грата. Эту инициативу поддерживает И.Додон, но решения по этому поводу принимает только правительство.