Предприятие «Мингечевир текстиль» с инвестициями в $65 млн заработает в I квартале 2018 года

Новая текстильная фабрика «Мингечевир текстиль» на территории Мингечевирского промышленного парка (МПП) будет сдана в эксплуатацию в I-ом квартале 2018 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании коллегии министерства.
«Текстильная фабрика «Мингечевир текстиль» на территории Мингечевирского промышленного парка будет сдана в эксплуатацию в I-ом квартале 2018 года. Стоимость проекта оценивается в $65 млн (ранее инвестиции в проект оценивались в $46 млн.) На фабрике планируется открыть 550 новых рабочих мест»,- сказал министр.
Министр отметил, что в целом на территории Мингечевирского промышленного парка планируется создать 9 фабрик по производству пряжи, швейной продукции, чулок, обуви и медицинской косметики. Ежегодные инвестиции в МПП предусмотрены в объемах $150-200 млн. Здесь ожидается открытие 5 тыс. новых рабочих мест.
Министр также отметил, что все предприятия будут обеспечиваться местным сырьем и на них будет организован полный цикл производства.
Б.Рустамбеков
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