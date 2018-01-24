Предприятие «Мингечевир текстиль» с инвестициями в $65 млн заработает в I квартале 2018 года

Новая текстильная фабрика «Мингечевир текстиль» на территории Мингечевирского промышленного парка (МПП) будет сдана в эксплуатацию в I-ом квартале 2018 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании коллегии министерства.

«Текстильная фабрика «Мингечевир текстиль» на территории Мингечевирского промышленного парка будет сдана в эксплуатацию в I-ом квартале 2018 года. Стоимость проекта оценивается в $65 млн (ранее инвестиции в проект оценивались в $46 млн.) На фабрике планируется открыть 550 новых рабочих мест»,- сказал министр.

Министр отметил, что в целом на территории Мингечевирского промышленного парка планируется создать 9 фабрик по производству пряжи, швейной продукции, чулок, обуви и медицинской косметики. Ежегодные инвестиции в МПП предусмотрены в объемах $150-200 млн. Здесь ожидается открытие 5 тыс. новых рабочих мест.

Министр также отметил, что все предприятия будут обеспечиваться местным сырьем и на них будет организован полный цикл производства.

Б.Рустамбеков