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СНГ 25.01.2018 16:42

В Алматы впервые за много лет из-за морозов отменят занятия для школьников

В школах Алматы на юге Казахстана в пятницу, 26 января, будут отменены занятия для учеников с первого по девятый классы, сообщили в городском управлении образования.

Занятия отменяются в связи с понижением температуры ниже -25 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в самом крупном мегаполисе Казахстана зимой редко опускается ниже 15-20 градусов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ШКОЛЫ, ЗАНЯТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]