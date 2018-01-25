В Алматы впервые за много лет из-за морозов отменят занятия для школьников

В школах Алматы на юге Казахстана в пятницу, 26 января, будут отменены занятия для учеников с первого по девятый классы, сообщили в городском управлении образования.

Занятия отменяются в связи с понижением температуры ниже -25 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в самом крупном мегаполисе Казахстана зимой редко опускается ниже 15-20 градусов.