Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Чиковани опроверг утверждения оппозиции, будто республика в 2018 году не импортирует российский природный газ потому, что после нового соглашения с "Газпромом" по транзиту газа в Армению у нее не остается средств для его приобретения.
"Импорт природного газа из России в нынешнем году не осуществляются потому, что на данном этапе Грузия полностью удовлетворяет свои потребности в газе за счет его поставок из Азербайджана", - заявил Г.Чиковани журналистам в четверг, комментируя мнение оппозиции о том, что денег, которыми "Газпром" оплачивает транзит, хватает лишь для транспортировки газа в Армению.
При этом он отметил, что оплата наличными за транзит принятая в мире практика.
"Говорить о том, что нам не хватает этих средств, неправильно. Это конфиденциальный договор (соглашение с "Газпром экспорт" - ИФ), который мы не имеем права обнародовать, хотя Грузия получает достаточную оплату за оказываемый сервис", - сказал Г. Чиковани.
Замминистра подчеркнул, что Грузию вполне удовлетворяют поставки газа из Азербайджана, которые осуществляются по двум направлениям - в рамках проекта "Шах-Дениз" и по контрактам с компанией SOCAR (госнефтекомпания Азербайджана).
"Хотя договор с "Газпром экспорт" предусматривает, что в случае если Грузии в пиковые потребления или во время аварий потребуются дополнительные объемы газа, мы можем его импортировать газ из России", - заявил Г. Чиковани.
Ранее оппозиционная фракция "Национальное движение" (партия сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) не раз вносила в повестку дня парламента проект резолюции по вопросу договора между правительством Грузии и компанией "Газпром экспорт", а также о целесообразности создания временной следственной комиссии по изучению данного вопроса, однако, они так и не были рассмотрены.
Между тем в парламентском большинстве считают, что фракция сторонников М.Саакашвили каждый раз пытается вновь разжечь скандал. Депутаты от "Грузинской мечты" называли эти действия оппозиции "чистой воды спекуляцией и популизмом", разделяя мнение исполнительной власти, что в процессе переговоров с российской компанией было сделано все, чтобы Грузия получила насколько возможно лучшие условия.
Впервые за многие годы в балансе природного газа Грузии на 2018 год не предусматриваются поставки природного газа из России, которые в 2017 году были запланированы в объеме 185 млн куб. м, что на 28,1% меньше, чем годом ранее.
Согласно договору, который в начале 2017 года был подписан между Грузией и компанией "Газпром экспорт", в минувшем году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе - частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только денежными расчетами. При этом "Газпром экспорт" гарантировал оплату транспортировки газа через территорию Грузии в Армению в 2017-2018 годах в объемах 2-2,2 млрд куб. м в год, а также поставку газа в Грузию "на гибких условиях, по цене на $30 за 1000 куб. м ниже, чем в 2016 году", то есть за $185.
Ранее от транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.
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