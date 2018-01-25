НКОПА и Федерация торговых палат стран Персидского залива подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству

Национальная конфедерация работодателей Азербайджана (НКОПА) и Федерация торговых палат стран Персидского залива в четверг подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в конфедерации.

"Целью подписания документа является создание торговых и промышленных связей, изучение сфер для взаимных инвестиций, развитие существующих торговых и экономических отношений", - отметили в конфедерации.

Президент НКОПА Мамед Мусаев на церемонии подписания отметил, что в Азербайджане в настоящее время работают 280 компаний из стран Персидского залива. Инвестиции компаний из стран Персидского залива в экономику Азербайджана составили $1,3 млрд, азербайджанские компании, в свою очередь, вложили в экономику стран Персидского залива - $300 млн.

Меморандум также предусматривает оказание необходимой взаимной поддержки при проведении национальных, международных, специализированных выставок, симпозиумов, конференций и т.д.

Б.Рустамбеков