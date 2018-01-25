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Бизнес и законодательство 25.01.2018 17:50

НКОПА и Федерация торговых палат стран Персидского залива подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству

Национальная конфедерация работодателей Азербайджана (НКОПА) и Федерация торговых палат стран Персидского залива в четверг подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в конфедерации.

"Целью подписания документа является создание торговых и промышленных связей, изучение сфер для взаимных инвестиций, развитие существующих торговых и экономических отношений", - отметили в конфедерации.

Президент НКОПА Мамед Мусаев на церемонии подписания отметил, что в Азербайджане в настоящее время работают 280 компаний из стран Персидского залива. Инвестиции компаний из стран Персидского залива в экономику Азербайджана составили $1,3 млрд, азербайджанские компании, в свою очередь, вложили в экономику стран Персидского залива - $300 млн.

Меморандум также предусматривает оказание необходимой взаимной поддержки при проведении национальных, международных, специализированных выставок, симпозиумов, конференций и т.д.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НКОПА, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]