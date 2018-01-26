В британском суде заявляют, что не примут в пятницу решение по поводу прошения Ассанжа отменить ордер на его арест

Главный судья магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот заявила, что в эту пятницу не стоит ожидать решения суда относительно обращения основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа отменить ордер на его арест, сообщают западные СМИ.
Ранее соответствующее прошение Дж.Ассанжа было передано в суд через адвокатов основателя Wikileaks.
СМИ отмечали, что запрос Дж.Ассанжа в суд последовал восемь месяцев спустя после того, как шведская прокуратура отменила расследование по делу Дж.Ассанжа.
Дж.Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Дж.Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.
В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Дж.Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.
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