В британском суде заявляют, что не примут в пятницу решение по поводу прошения Ассанжа отменить ордер на его арест

Главный судья магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот заявила, что в эту пятницу не стоит ожидать решения суда относительно обращения основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа отменить ордер на его арест, сообщают западные СМИ.

Ранее соответствующее прошение Дж.Ассанжа было передано в суд через адвокатов основателя Wikileaks.

СМИ отмечали, что запрос Дж.Ассанжа в суд последовал восемь месяцев спустя после того, как шведская прокуратура отменила расследование по делу Дж.Ассанжа.

Дж.Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Несмотря на то, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Дж.Ассанж обвинялся в изнасиловании, британская полиция подтвердила готовность арестовать основателя WikiLeaks в случае его выхода за пределы посольства.

В случае ареста ему грозит экстрадиция в США. В Вашингтоне считают, что Дж.Ассанж должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.