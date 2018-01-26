Ростуризм предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Вспышка желтой лихорадки произошла в трех юго-западных штатах Бразилии, посещать их не рекомендуется, сообщает Ростуризм в пятницу.
"В штатах Минас-Жерайс, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро зарегистрировано 103 случая заболевания желтой лихорадкой, 58 из которых со смертельным исходом. В Минас-Жерайс на 180 дней объявлено чрезвычайное положение и закрыт городской зоопарк, в котором скончалась обезьяна, инфицированная вирусом желтой лихорадки. Посещать эти штаты Бразилии без прививки не рекомендуется", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с января 2016 года по декабрь 2017 года многочисленные случаи заболевания желтой лихорадкой были зарегистрированы в семи странах Южной Америки, включая Бразилию, - Боливии, Колумбии, Перу, Суринам, Французской Гвиане и Эквадоре.
Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Бразилию и другие государства Южной Америки, предупреждать своих клиентов о ситуации с желтой лихорадкой. Туристам в ведомстве посоветовали в обязательном порядке делать профилактические прививки и пользоваться репеллентами.
Желтая лихорадка - инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. Для предупреждения заболевания нужно сделать прививку не позднее, чем за 10 дней до выезда. Иммунитет после вакцинации сохраняется пожизненно.
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