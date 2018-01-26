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Дальнее зарубежье 26.01.2018 19:32

Ростуризм предупредил о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Вспышка желтой лихорадки произошла в трех юго-западных штатах Бразилии, посещать их не рекомендуется, сообщает Ростуризм в пятницу.

"В штатах Минас-Жерайс, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро зарегистрировано 103 случая заболевания желтой лихорадкой, 58 из которых со смертельным исходом. В Минас-Жерайс на 180 дней объявлено чрезвычайное положение и закрыт городской зоопарк, в котором скончалась обезьяна, инфицированная вирусом желтой лихорадки. Посещать эти штаты Бразилии без прививки не рекомендуется", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с января 2016 года по декабрь 2017 года многочисленные случаи заболевания желтой лихорадкой были зарегистрированы в семи странах Южной Америки, включая Бразилию, - Боливии, Колумбии, Перу, Суринам, Французской Гвиане и Эквадоре.

Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Бразилию и другие государства Южной Америки, предупреждать своих клиентов о ситуации с желтой лихорадкой. Туристам в ведомстве посоветовали в обязательном порядке делать профилактические прививки и пользоваться репеллентами.

Желтая лихорадка - инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. Для предупреждения заболевания нужно сделать прививку не позднее, чем за 10 дней до выезда. Иммунитет после вакцинации сохраняется пожизненно.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ЛИХОРАДКА, РОСТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]