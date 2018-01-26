Саакашвили заявил, что ночной домашний арест не помешает ему продолжать протестные акции

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он и его сторонники будут продолжать марши с целью отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко.

"Петр Алексеевич, не на того нарвались. Буду сражаться, пока ни один из барыг не будет отстранён от власти", - заявил он в Апелляционном суде Киева, который назначил ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

М.Саакашвили заявил, что у него были планы ехать во Львов и в Винницу.

Он убежден, что власть не хочет, чтобы он передвигался по стране, появлялся в вечерних эфирах украинских телеканалов.