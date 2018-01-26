В столице Эстонии на месте возведения памятника жертвам коммунизма найдены еще десятки могил немецких военных времен войны

В Таллине на плато Маарьямяги (Maarjamagi) при строительстве мемориала жертвам коммунизма были обнаружены могилы гитлеровских военных моряков.
Всего было обнаружено 25 одиночных захоронений, еще одна могила была не заполнена, сообщил в пятницу журналистам представитель Военного музея Арнольд Унт (Arnold Unt).
Принадлежность останков к военно-морскому флоту была определена по удостоверяющим личность жетонам, обозначениям звания и должности, пуговицам с золотыми якорями. Один из погибших был захоронен вместе со спасательным жилетом. Найден также обрывок финской газеты.
Находки вместе с останками передадут немецкому Союзу по уходу за воинскими захоронениями, который решит, что делать дальше.
Ранее сообщалось, что найденные останки будут перезахоронены на расположенном неподалеку немецком военном кладбище.
По приблизительным данным, в Эстонии в ходе второй мировой войны погибли около 35 тыс. солдат и офицеров.
9 января сообщалось, что на плато Маарьямяги были обнаружены останки сотни немецких солдат в одиночных могилах.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заявлял, что правительство не планирует демонтировать советский мемориал в Таллине на плато Маарьямяэ (Maarjamae).
В то же время министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) высказал мнение, что советский мемориал "никакой святости для людей Эстонии не представляет, он посвящен оккупационной власти".
Мемориал представляет комплекс из нескольких памятников. В центре стоит обелиск высотой в 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода 1918 года, когда моряки Балтийского флота переправили корабли из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии в Кронштадт.
В комплекс входит также братская могила моряков с эсминцев "Автроил" и "Спартак", захваченных в Таллинской бухте английскими интервентами в 1918 году. Здесь же стоят памятные знаки в честь советских воинских частей, названных "Таллинскими" за бои по освобождению Эстонии от фашистов в 1944 году.
На церемониальной площади воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя", представляющая собой две высеченные в доломитовой стене ладони и горевший в советские годы Вечный огонь.
Рядом с мемориалом началось строительство монумента жертвам коммунизма. Сейчас оно приостановлено в связи с обнаруженными останками немецких солдат.
В 1995 году Эстония и Германия подписали договор, согласно которому эстонское правительство дало право германскому за свой счет приводить в порядок и содержать находящиеся в Эстонии немецкие захоронения и военные кладбища.
Немецкие военные кладбища восстановлены в ряде городов страны. Восстановление кладбищ закончено, но продолжается установка новых надгробий. Также продолжается определение военных захоронений и перезахоронение останков на военные кладбища.
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