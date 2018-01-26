Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -2° Завтра -3° 29 Янв -3° 30 Янв -1°

Дальнее зарубежье 26.01.2018 21:15

В столице Эстонии на месте возведения памятника жертвам коммунизма найдены еще десятки могил немецких военных времен войны

В Таллине на плато Маарьямяги (Maarjamagi) при строительстве мемориала жертвам коммунизма были обнаружены могилы гитлеровских военных моряков.

Всего было обнаружено 25 одиночных захоронений, еще одна могила была не заполнена, сообщил в пятницу журналистам представитель Военного музея Арнольд Унт (Arnold Unt).

Принадлежность останков к военно-морскому флоту была определена по удостоверяющим личность жетонам, обозначениям звания и должности, пуговицам с золотыми якорями. Один из погибших был захоронен вместе со спасательным жилетом. Найден также обрывок финской газеты.

Находки вместе с останками передадут немецкому Союзу по уходу за воинскими захоронениями, который решит, что делать дальше.

Ранее сообщалось, что найденные останки будут перезахоронены на расположенном неподалеку немецком военном кладбище.

По приблизительным данным, в Эстонии в ходе второй мировой войны погибли около 35 тыс. солдат и офицеров.

9 января сообщалось, что на плато Маарьямяги были обнаружены останки сотни немецких солдат в одиночных могилах.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) заявлял, что правительство не планирует демонтировать советский мемориал в Таллине на плато Маарьямяэ (Maarjamae).

В то же время министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) высказал мнение, что советский мемориал "никакой святости для людей Эстонии не представляет, он посвящен оккупационной власти".

Мемориал представляет комплекс из нескольких памятников. В центре стоит обелиск высотой в 35 метров, установленный в 1960 году в честь Ледового похода 1918 года, когда моряки Балтийского флота переправили корабли из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии в Кронштадт.

В комплекс входит также братская могила моряков с эсминцев "Автроил" и "Спартак", захваченных в Таллинской бухте английскими интервентами в 1918 году. Здесь же стоят памятные знаки в честь советских воинских частей, названных "Таллинскими" за бои по освобождению Эстонии от фашистов в 1944 году.

На церемониальной площади воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя", представляющая собой две высеченные в доломитовой стене ладони и горевший в советские годы Вечный огонь.

Рядом с мемориалом началось строительство монумента жертвам коммунизма. Сейчас оно приостановлено в связи с обнаруженными останками немецких солдат.

В 1995 году Эстония и Германия подписали договор, согласно которому эстонское правительство дало право германскому за свой счет приводить в порядок и содержать находящиеся в Эстонии немецкие захоронения и военные кладбища.

Немецкие военные кладбища восстановлены в ряде городов страны. Восстановление кладбищ закончено, но продолжается установка новых надгробий. Также продолжается определение военных захоронений и перезахоронение останков на военные кладбища.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАМЯТНИК, ВОЙНА, ЗАХОРОНЕНИЯ


Похожие новости


В Эстонии вспоминают "Бронзовую ночь" Президент Эстонии против установки в Таллине памятника Ельцину

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]