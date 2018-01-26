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Регион 26.01.2018 20:12

Эрдоган и Мэй обсудили по телефону операцию Турции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Президент Эрдоган подчеркнул, что делается все возможное, чтобы в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне мирное население не пострадало", - сообщает агентство.

В сообщении отмечается, что Т.Мэй "приветствует вклад Турции в борьбу с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и усилия, направленные на полную ликвидацию этой террористической организации".

"Турция играет важную роль в инициативах, направленных на обеспечение стабильности в Сирии", - приводит агентство слова Т.Мэй.

Р.Т.Эрдоган пояснил, что операция "проводится в соответствии с нормами международного права, резолюциями Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статьей 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону". Президент Турции напомнил, что ее целью является ликвидация террористов ИГ в Африне, а также боевиков среди курдских военизированных формирований.

Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась 20 января с авианалетов и артобстрела. 21 января она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]