Эрдоган и Мэй обсудили по телефону операцию Турции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора обсудили операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
"Президент Эрдоган подчеркнул, что делается все возможное, чтобы в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне мирное население не пострадало", - сообщает агентство.
В сообщении отмечается, что Т.Мэй "приветствует вклад Турции в борьбу с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и усилия, направленные на полную ликвидацию этой террористической организации".
"Турция играет важную роль в инициативах, направленных на обеспечение стабильности в Сирии", - приводит агентство слова Т.Мэй.
Р.Т.Эрдоган пояснил, что операция "проводится в соответствии с нормами международного права, резолюциями Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статьей 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону". Президент Турции напомнил, что ее целью является ликвидация террористов ИГ в Африне, а также боевиков среди курдских военизированных формирований.
Операция Турции "Оливковая ветвь" против курдского ополчения в Африне на севере Сирии началась 20 января с авианалетов и артобстрела. 21 января она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники.
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