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СНГ 27.01.2018 10:15

Координатор штаба Навального в Уфе арестована на пять суток

Кировский районный суд Уфы привлек к административной ответственности координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник.

По его данным, в пятницу вечером суд признал ее виновной по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия) и назначил наказание в виде ареста на пять суток.

Ранее сообщалось, что в пятницу полицейские задержали Л.Чанышеву и доставили ее в отдел полиции №9.

Также сообщалось, что уфимские сторонники А.Навального, несмотря на отказ властей Башкирии в согласовании шествия и митинга, намерены присоединиться к акции, намеченной на 28 января.

Активисты считают шествие и митинг согласованными, поскольку, по их словам, ответ от региональных властей в установленный трехдневный срок не поступил, и альтернативной площадки не было предложено.

Отказ в согласовании шествия власти обосновали тем, что его маршрут проходит на расстоянии менее 100 метров от школы, детского сада и стоматологической клиники, что нарушает закон о проведении публичных мероприятий, митинга - проведением другой акции на заявленной площадке.

Кировский районный суд Уфы решение правительства Башкирии признал законным.

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Тэги: РОССИЯ, БАШКИРИЯ, ОППОЗИЦИОНЕР, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]