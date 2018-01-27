Координатор штаба Навального в Уфе арестована на пять суток

Кировский районный суд Уфы привлек к административной ответственности координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник.
По его данным, в пятницу вечером суд признал ее виновной по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия) и назначил наказание в виде ареста на пять суток.
Ранее сообщалось, что в пятницу полицейские задержали Л.Чанышеву и доставили ее в отдел полиции №9.
Также сообщалось, что уфимские сторонники А.Навального, несмотря на отказ властей Башкирии в согласовании шествия и митинга, намерены присоединиться к акции, намеченной на 28 января.
Активисты считают шествие и митинг согласованными, поскольку, по их словам, ответ от региональных властей в установленный трехдневный срок не поступил, и альтернативной площадки не было предложено.
Отказ в согласовании шествия власти обосновали тем, что его маршрут проходит на расстоянии менее 100 метров от школы, детского сада и стоматологической клиники, что нарушает закон о проведении публичных мероприятий, митинга - проведением другой акции на заявленной площадке.
Кировский районный суд Уфы решение правительства Башкирии признал законным.
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