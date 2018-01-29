Алиев поздравил Земана и Ниинистё с переизбранием президентами Чехии и Финляндии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии.

"Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Чехии. Уверен, что мы успешно продолжим совместные усилия для развития и укрепления азербайджано-чешских отношений", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте главы азербайджанского государства.

Кроме этого, И.Алиев поздравил Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии. "Уверен, что совместными усилиями мы добьемся расширения и развития азербайджано-финских связей и отношений", - подчеркнул глава Азербайджана.

А.Азизов