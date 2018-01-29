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Внешняя политика 29.01.2018 14:58

Алиев поздравил Земана и Ниинистё с переизбранием президентами Чехии и Финляндии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии.

"Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Чехии. Уверен, что мы успешно продолжим совместные усилия для развития и укрепления азербайджано-чешских отношений", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте главы азербайджанского государства.

Кроме этого, И.Алиев поздравил Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии. "Уверен, что совместными усилиями мы добьемся расширения и развития азербайджано-финских связей и отношений", - подчеркнул глава Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]