Алиев поздравил Земана и Ниинистё с переизбранием президентами Чехии и Финляндии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост президента Чехии.
"Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Чехии. Уверен, что мы успешно продолжим совместные усилия для развития и укрепления азербайджано-чешских отношений", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте главы азербайджанского государства.
Кроме этого, И.Алиев поздравил Саули Ниинистё с переизбранием на пост президента Финляндии. "Уверен, что совместными усилиями мы добьемся расширения и развития азербайджано-финских связей и отношений", - подчеркнул глава Азербайджана.
А.Азизов
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