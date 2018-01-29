Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронзаказа Украины на 2018-2020 годы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018, 2019, 2020 годы".

Соответствующий указ президента Украины от 29 января 2018 года №16/2018 обнародован на официальном сайте главы государства в понедельник.

Само решение СНБО прилагается к указу, однако оно с грифом "секретно".