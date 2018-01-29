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СНГ 29.01.2018 18:17

Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронзаказа Украины на 2018-2020 годы

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018, 2019, 2020 годы".

Соответствующий указ президента Украины от 29 января 2018 года №16/2018 обнародован на официальном сайте главы государства в понедельник.

Само решение СНБО прилагается к указу, однако оно с грифом "секретно".

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, СНБО, ГОСОБОРОНЗАКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]