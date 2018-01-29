Россия отвергает любые попытки "оседлать идею мирового господства", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша память - это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать своё величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы", - сказал В.Путин в ходе мероприятия, посвящённого международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.