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СНГ 29.01.2018 19:32

История России делает для нее идею "мирового господства" неприемлемой - Путин

Россия отвергает любые попытки "оседлать идею мирового господства", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наша память - это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать своё величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы", - сказал В.Путин в ходе мероприятия, посвящённого международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИСТОРИЯ, МИР, ПОДХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]