Россия отвергает любые попытки "оседлать идею мирового господства", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша память - это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать своё величие на основе расового, национального, любого другого превосходства. Россия категорически отвергает такие подходы", - сказал В.Путин в ходе мероприятия, посвящённого международному дню памяти жертв Холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с Туркменистаном, Турцией и Венгрией
Президент Алиев отозвал послов и генеральных консулов Азербайджана из ряда стран
Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта
Курс манат/доллар на 30 января - 1,7001 манат/$1
Туркмения в 2017г увеличила добычу газа на 2%, президент требует повысить эффективность работы ТЭК
Нефть дешевеет на опасениях роста добычи в США, Brent опустилась ниже $70 за баррель
В Азербайджане пресечена незаконная отправка мигрантов в Европу
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные пострадали 8 человек – МВД
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2017г сократилось на 4%
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Элитарной гимназии города Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»