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Регион 30.01.2018 20:40

ВВП Грузии в 2017 году вырос на 4,8%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в 2017 году, по предварительным данным, увеличился на 4,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

В четвертом квартале прошлого года ВВП Грузии вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе в декабре - также на 4,7%.

Как сообщалось, в первом квартале 2017 года рост ВВП страны составил 5,3%, во втором квартале - 4,9%, в третьем - 4,4%.

Правительство Грузии в начале декабря прошлого года повысило прогноз роста ВВП страны на 2017 год с 4% до 4,5%. Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозировали, что экономика страны в 2017 году возрастет на 4%, Европейский банк реконструкции и развития - на 4,5%, Азиатский банк развития - на 4,2%.

В 2016 году ВВП Грузии увеличился на 2,8% после роста на 2,9% в предыдущем году.

На 2018 год правительство Грузии прогнозирует рост ВВП страны на 4,5%.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВВП, РОСТ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]