Проезд по дорогам Грузии в Армению и Турцию открыт для всех видов автотранспорта после снегопада

Движение на дорогах Грузии в направлении Армении и Турции, которые с утра среды из-за интенсивного снегопада были закрыты для передвижения большегрузных автомобилей и автобусов, восстановлено для всех видов автотранспорта, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"В результате очистительных работ на 1 км-112 км участке дороги международного значения Ахалцихе - Ниноцминда (граница с Арменией) и на 51 км-96 км участке дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале (граница с Турцией) движение автотранспорта свободно", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, по информации департамента, из-за сильного снегопада и гололеда на 138 км-158 км участке Чумателети-Хуневи дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, центральной автомагистрали Грузии, по которой пролегает маршрут почти всех проходящих через территорию страны транзитных грузов, запрещен проезд большегрузного автотранспорта с прицепами и полуприцепами.

Ранее сообщалось, что в среду снегопад создал также проблемы на 25-километровом участке внутригосударственной автодороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), ведущую в регион Рача на севере Грузии, где до сих пор запрещено движение большегрузного транспорта.