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СНГ 31.01.2018 17:40

Экс-глава СНБ Узбекистана Иноятов назначен госсоветником президента

Экс-глава Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов назначен государственным советником президента страны по политико-правовым вопросам, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Указом президента Республики Узбекистан от 31 января 2018 года в соответствии с пунктом 24 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан Рустам Расулевич Иноятов назначен государственным советником президента Республики Узбекистан по политико-правовым вопросам в соответствии с пунктом 24 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СНБ возглавил Ихтиер Абдуллаев, до этого занимавший должность генерального прокурора Узбекистана.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНБ, ЭКС/ГЛАВА, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]