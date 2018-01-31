Экс-глава СНБ Узбекистана Иноятов назначен госсоветником президента

Экс-глава Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов назначен государственным советником президента страны по политико-правовым вопросам, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Указом президента Республики Узбекистан от 31 января 2018 года в соответствии с пунктом 24 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан Рустам Расулевич Иноятов назначен государственным советником президента Республики Узбекистан по политико-правовым вопросам в соответствии с пунктом 24 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СНБ возглавил Ихтиер Абдуллаев, до этого занимавший должность генерального прокурора Узбекистана.