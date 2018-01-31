TOTAL в феврале-марте начнет бурение первой скважины на блоке Абшерон на Каспии - SOCAR

Бурение первой скважины на месторождении Абшерон в азербайджанском секторе Каспия начнется в феврале-марте текущего года, сообщил помощник вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Виталий Беглярбеков журналистам в среду в Вене.

"Бурение первой скважины на месторождении Абшерон начнется в феврале-марте текущего года. При этом на первом этапе добыча может составить порядка 1,5 млрд кубометров газа в год, на пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год", - отметил В.Беглярбеков.

По его словам, первый газ на месторождении может быть получен примерно в 2020-2021 годах.

Ранее ГНКАР сообщала, что на первом этапе объем добычи газа на месторождении Абшерон составит 1,3 млрд кубометров в год, на втором этапе добыча увеличится до 4 млрд кубометров в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет направляться на внутренний рынок Азербайджана.

Первая скважина будет пробурена в море на глубине 450 метров. Бурение будет осуществляться новой полупогружной плавучей буровой установкой им. Г.Алиева.

ГНКАР и Total в ноябре 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон. Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано в 2009 году. В настоящее время участниками проекта являются ГНКАР (50%) и Total (50% - оператор). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

В.Беглярбеков также отметил, что добыча газа в рамках "Стадии-3" разработки месторождения Шах-Дениз может составить минимум 5 млрд кубометров газа в год.

"Стадия-3" может дать минимум 5 млрд кубометров газа в год, но это пока оценки, которые планируется подтвердить к 2025 году. Инвестрешения по "Стадии-3" не стоит ждать раньше 2025 года", - подчеркнул В.Беглярбеков.

Он отметил, что бурение других скважин на месторождении Шах-Дениз предполагается вести на тех же участках, но на другие глубины.

"Есть пока неподтвержденные данные, что газа больше, чем когда мы принимали инвестрешение по "Стадии 2", - добавил В.Беглярбеков.

По оценкам ГНКАР, добыча газа в рамках Стадии-3 начнется после 2025 года. Запасы в рамках "Стадии-3" оцениваются в 500 млрд кубометров газа, и в случае их подтверждения, общие запасы газа на месторождении могут быть увеличены до 1,7 трлн кубометров (с нынешних 1,2 трлн кубометров).

"Стадия-3" позволит консорциуму "Шах-Дениз" длительное время сохранить объем добычи газа на месторождении на пиковом уровне в 25 млрд в год.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку в 1996 году. Участниками проекта являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), ГНКАР (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), Total (10%) и TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа на месторождении Шах-Дениз осуществляется в рамках "Стадии-1" стоимостью в $4,1 млрд. Объем добычи в рамках "Стадии-1" составляет около 10 млрд кубометров в год. Добыча газа по "Стадии-2" запланирована на 2018 год. Годовой объем добычи составит 16 млрд кубометров газа. Стоимость "Стадии-2" оценивается в $23,9 млрд.