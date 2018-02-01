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Дальнее зарубежье 01.02.2018 17:02

Еврокомиссия заявила о намерении серьезно подключиться к изучению и расширению внедрения технологии блокчейн

Европейская комиссия при поддержке Европарламента дала в четверг старт общесоюзному форуму ЕС по технологии блокчейн, сообщила член ЕК по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль.

"Я расцениваю технологию блокчейн как фундаментальную перемену, и я хочу, чтобы Европа была во главе ее развития", - заявила еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

"Чтобы все граждане могли получить от этого выгоду, мы должны создать благоприятную среду, то есть единый цифровой рынок технологии блокчейн, а не предпринимать разрозненные инициативы", - сказала М.Габриэль.

По ее мнению, запускаемый Еврокомиссией аналитический "обсерватория-форум" по блокчейну - это "важный шаг в данном направлении".

М.Габриэль напомнила, что Еврокомиссия финансирует проекты в области блокчейн с 2013 года в рамках основных исследовательских программ Евросоюза. До 2020 года будет выделено около 340 млн евро "на проекты, которые могли бы основываться на технологии блокчейн".

Как считают в Еврокомиссии, объявленный "обсерватория-форум" по блокчейну позволит раскрыть развитие этой технологии, поддержать европейских участников данного сектора и усилить роль ЕС среди заинтересованных сторон, действующих в этой области.

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Тэги: ЕС, БЛОКЧЕЙН, ФОРУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]