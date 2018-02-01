Премьер-министр Бельгии по итогам визита в Москву: обсуждалось будущее отношений Европы и России

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель удовлетворен итогами своего визита в Россию, сообщил в четверг телеканал RTBF.

"Мы смогли затронуть сложные темы, по которым не согласны, как, например, по вопросу Украины, роли Совета Европы в области прав человека", - передал вернувшийся накануне из Москвы Ш.Мишель в интервью RTBF содержание своей беседы с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы также смогли углубить очень важные для будущего Европы цели. У меня впечатление, что был интерес, готовность к тому, чтобы вникнуть в детали того, что могло бы завтра стать иной формой диалога между Россией и Европой для сближения точек зрения", - сказал глава бельгийского правительства.