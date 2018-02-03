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Регион 03.02.2018 11:56

С начала операции в районе сирийского города Африн убиты почти 900 курдских боевиков - Генштаб ВС Турции

Турецкий Генеральный штаб в субботу проинформировал об уничтожении 897 курдских боевиков с начала операции "Оливковая ветвь" в районе сирийского города Африна, передает Анатолийское агентство новостей.

Согласно сообщению, за последние сутки на северо-западе Сирии ликвидированы 74 боевика, нанесены удары по 15 объектам курдской партии "Демократический союз" и Отрядов народной самообороны.

В январе Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против боевиков ИГ.

Между тем ранее МИД Сирии обвинил Турцию, проводящую военную операцию в районе Африна, в агрессии и в нарушении Устава ООН.

"Сирийская Арабская Республика отмечает: проведение любых военных операций на ее территории без ясно выраженного согласия является вооруженным нападением и оккупацией, по отношению к которым (сирийские власти - ИФ) будут действовать соответствующим образом", - приводит сирийское агентство САНА выдержки из послания, которое МИД Сирии направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и в СБ ООН.

САНА отмечает, что согласно утверждениям сирийского МИД, Турция продолжает распространять дезинформацию о своей операции.

Кроме этого, Дамаск призвал СБ ООН препятствовать попыткам каких-либо стран использовать силу в нарушение международных норм или ссылаться на Устав ООН для оправдания своих действий.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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