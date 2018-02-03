Обеспеченные белорусы испытывают стрессы чаще, чем бедные - Белстат

Белорусские женщины подвержены стрессам больше, чем мужчины, а обеспеченные жители страны страдают от стрессов, которые влияют на их здоровье чаще, чем бедные, такой вывод сделали представители Национального статистического комитета.

"Наши модульные исследования позволили нам сделать вывод, что население с более высоким уровнем жизни стрессу подвержено больше, чем те, у кого уровень жизни более низкий", - сообщила зампред Белстата Елена Кухаревич журналистам.

Так, по ее словам, в обеспеченных белорусских семьях в среднем каждый четвертый испытывает сильный стресс, а в менее обеспеченных - каждый пятый.

"В ответ на вопрос, как часто за последние три месяца у вас были сильные переживания и стрессы, около 20% белорусов заявили, что вообще не подвергались стрессу, примерно столько же ответили, что очень часто находятся в стрессе", - рассказала специалист.

Среди ситуаций, вызывающих повышенные стрессы, продолжила она, 57% опрошенных чаще всего называли проблемы с бизнесом, кредитами и их погашением, финансовые сложности, покупку недвижимости и так далее. Семейные конфликты, согласно опросу, заняли второе место среди причин, влияющих на появление стресса.

"Однако если проблемы с бизнесом чаще являются причиной стресса у мужчин, то из-за семейных проблем больше переживают женщины", - обратила внимание Е.Кухаревич.

Около 25% белорусов, большинство из которых - мужчины, назвали среди причин возникновения стресса проблемы в коллективе, продолжила она. Люди более старшего возраста часто упоминали "здоровье" и "одиночество".

Тем не менее, 95% респондентов признались, что могут самостоятельно справляться со стрессом и вовремя взять себя в руки, рассказала зампредседателя Белстата. Из способов снятия напряжения и стресса у белорусов популярны просмотр телепередач и сериалов, прослушивание музыки, сон, общение, чтение, прогулки на природе, физический труд, работа на дачном участке.

"Что же касается деструктивных форм выхода из стресса - таких, как алкоголь, табак и еда, то большинство из опрошенных признались, что ими практически они не пользуются. 95 из 100 белорусов никогда не употребляют или крайне редко употребляют крепкие напитки, 76 из 100 - пиво", - сообщила Е.Кухаревич.

В модульном опросе приняли участие около 60 тысяч жителей домовых хозяйств.