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СНГ 03.02.2018 18:32

Обеспеченные белорусы испытывают стрессы чаще, чем бедные - Белстат

Белорусские женщины подвержены стрессам больше, чем мужчины, а обеспеченные жители страны страдают от стрессов, которые влияют на их здоровье чаще, чем бедные, такой вывод сделали представители Национального статистического комитета.

"Наши модульные исследования позволили нам сделать вывод, что население с более высоким уровнем жизни стрессу подвержено больше, чем те, у кого уровень жизни более низкий", - сообщила зампред Белстата Елена Кухаревич журналистам.

Так, по ее словам, в обеспеченных белорусских семьях в среднем каждый четвертый испытывает сильный стресс, а в менее обеспеченных - каждый пятый.

"В ответ на вопрос, как часто за последние три месяца у вас были сильные переживания и стрессы, около 20% белорусов заявили, что вообще не подвергались стрессу, примерно столько же ответили, что очень часто находятся в стрессе", - рассказала специалист.

Среди ситуаций, вызывающих повышенные стрессы, продолжила она, 57% опрошенных чаще всего называли проблемы с бизнесом, кредитами и их погашением, финансовые сложности, покупку недвижимости и так далее. Семейные конфликты, согласно опросу, заняли второе место среди причин, влияющих на появление стресса.

"Однако если проблемы с бизнесом чаще являются причиной стресса у мужчин, то из-за семейных проблем больше переживают женщины", - обратила внимание Е.Кухаревич.

Около 25% белорусов, большинство из которых - мужчины, назвали среди причин возникновения стресса проблемы в коллективе, продолжила она. Люди более старшего возраста часто упоминали "здоровье" и "одиночество".

Тем не менее, 95% респондентов признались, что могут самостоятельно справляться со стрессом и вовремя взять себя в руки, рассказала зампредседателя Белстата. Из способов снятия напряжения и стресса у белорусов популярны просмотр телепередач и сериалов, прослушивание музыки, сон, общение, чтение, прогулки на природе, физический труд, работа на дачном участке.

"Что же касается деструктивных форм выхода из стресса - таких, как алкоголь, табак и еда, то большинство из опрошенных признались, что ими практически они не пользуются. 95 из 100 белорусов никогда не употребляют или крайне редко употребляют крепкие напитки, 76 из 100 - пиво", - сообщила Е.Кухаревич.

В модульном опросе приняли участие около 60 тысяч жителей домовых хозяйств.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, СТРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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