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Регион 03.02.2018 14:28

Иск к МОК шести российских спортсменов, в том числе конькобежцев Юскова и Кулижникова, отклонен федеральным судом Швейцарии

Федеральный суд Швейцарии отклонил иск шести российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету (МОК) на отказ в допуске на Олимпиаду, сообщил в субботу портал Insidethegames.

"Да, я могу подтвердить, что это так", - сказал представитель МОК в ответ на вопрос, отклонил ли федеральный суд иски, передает его слова портал.

Коллективный иск к МОК в Федеральный суд Швейцарии подали конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорттрекистка Татьяна Бородулина. Они были уличены в нарушении антидопинговых правил, но отбыли сроки дисквалификации.

Всего CAS отстранил на одну Олимпиаду 11 российских спортсменов, а с 28 полностью снял обвинения и допустил до Олимпиады.

3-4 февраля МОК может решить вопрос о допуске на Олимпиаду 15 спортсменов из 28 оправданных, которые ещё не завершили карьеру.

При этом министр спорта РФ Павел Колобков не исключал возможности подачи исков и со стороны оправданных спортсменов в связи с тем, что ранее МОК их не допустил.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, СУД, РОССИЯ, СПОРТСМЕНЫ-ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]