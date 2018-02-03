Кандидатом на выборы президента Венесуэлы от правящей партии выдвинут Мадуро

Правящая в Венесуэле Единая социалистическая партия официально выдвинула нынешнего главу государства Николаса Мадуро кандидатом на президентских выборах, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Коалиция, в которую объединена венесуэльская оппозиция, своего кандидата пока не выбрала. Более того, пока нет окончательного решения о том, будет ли она вообще принимать участие в выборах, проведение которых намечено на конец апреля.