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Дальнее зарубежье 03.02.2018 15:21

Кандидатом на выборы президента Венесуэлы от правящей партии выдвинут Мадуро

Правящая в Венесуэле Единая социалистическая партия официально выдвинула нынешнего главу государства Николаса Мадуро кандидатом на президентских выборах, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Коалиция, в которую объединена венесуэльская оппозиция, своего кандидата пока не выбрала. Более того, пока нет окончательного решения о том, будет ли она вообще принимать участие в выборах, проведение которых намечено на конец апреля.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВЛАСТЬ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]