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Дальнее зарубежье 05.02.2018 09:13

36 тыс. иностранцев не смогут въехать в Южную Корею во время Олимпиады - СМИ

Въезд в Южную Корею на время зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Пхенчхане, будет закрыт для 36 тыс. иностранцев, сообщили в понедельник местные СМИ, ссылаясь на информированные источники.

Отказ во въезде мотивируется обеспечением безопасности.

По данным источников, спецслужбы Южной Кореи при подготовке игр тесно контактировали с коллегами из различных стран, в частности, с разведывательными органами, для получения информации о возможных опасных лицах.

Контакты осуществлялись в рамках контртеррористической программы, разработанной на время проведения Олимпиады.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]