В Лондоне активисты протестуют против продажи британского оружия Саудовской Аравии

У здания саудовского посольства в Лондоне собрались активисты, выступающие против продажи Британией оружия Саудовской Аравии, сообщают британские СМИ.

Демонстрация организована базирующейся в Великобритании группой "Кампания против торговли оружием (CAAT).

Представитель движения Ян Покок заявил, что оборонные сделки с Саудовской Аравией делают Лондон "соучастником агрессии против Йемена".

"С начала войны в марте 2015 года Британия продала Саудовской Аравии оружие на 1,6 млрд фунтов стерлингов (более $2 млрд), мы хотим добиться того, чтобы государство прекратило зарабатывать на убийствах и разорении одной из беднейших стран мира", - заявил он.