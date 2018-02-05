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Дальнее зарубежье 05.02.2018 15:19

Аэропорт Дубая в 2017 г. вновь стал лидером по международным пассажирским перевозкам

Международный аэропорт Дубая (ОАЭ) в 2017 году сохранил звание самого загруженного аэропорта мира по объему международных пассажирских перевозок.

Как сообщается в пресс-релизе компании-оператора Dubai Airports, за минувший год через аэропорт Дубая прошло рекордные 88,2 млн пассажиров, совершающих международные рейсы, по сравнению с 83,6 млн пассажиров годом ранее.

В 2018 году, согласно прогнозу главы Dubai Airports Пола Гриффитса, число пассажиров на международных направлениях увеличится до 90,3 млн.

Международный аэропорт Дубая впервые обошел лондонский Хитроу, став лидером по числу перевезенных за рубеж пассажиров, в 2014 году и с тех пор сохраняет за собой первое место по этому показателю.

Dubai Airports владеет и управляет двумя дубайскими воздушными гаванями - международным аэропортом Дубая (Dubai International) и международным аэропортом Аль-Мактум (Dubai World Central, DWC).

Аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта в США в минувшем году сохранил за собой звание самого загруженного мирового аэропорта.

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Тэги: ОАЭ, АЭРОПОРТ, ЗАГРУЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]