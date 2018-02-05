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СНГ 05.02.2018 18:29

Более 70% греческих виз, выданных россиянам в 2016-2017 годах, были многократными

Порядка 70-75% греческих виз, выданных россиянам в 2016-2017 годах, были многократными, сообщил генеральный директор "Музенидис Трэвел Россия" Александр Цандекиди на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

"В 2016-2017 годах порядка 70-75% виз, оформленных россиянам через нашего туроператора, были многократными, сроком преимущественно на два года. В этом сезоне мы хотели бы увеличить этот показатель еще на 5-10%", - рассказал он.

А.Цандекиди добавил, что греческий шенген российским туристам сегодня оформить проще всего, причем в многократном варианте.

"В 2017 году у генерального консульства Греции в Москве не было никаких проблем с выдачей виз. Мы полностью готовы к летнему сезону, в том числе к увеличению турпотока из России. Если человек предоставит полный пакет документов в консульство, никаких проблем с получением греческой визы не будет", - рассказала генконсул Греции в РФ Элени Вакали.

Она добавила, что россиян в Греции считают "хорошими туристами".

В прошлом году "Музенидис Трэвел" отправил в Грецию 215 тыс. туристов из России. В 2018 году туроператор планирует увеличить это число до 250-260 тыс. человек.

Всего в прошлом году Греция приняла порядка 900 тыс. российских туристов.

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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]