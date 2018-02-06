Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе в рамках проекта разработки блока АЧГ превысили $650 млн

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в рамках разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе 2018 года составили $651,6 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«Доходы ГНФАР от реализации проекта разработки блока АЧГ в январе 2018 года составили $651,6 млн. При этом $450 млн пришлось на бонусные выплаты со стороны иностранных инвесторов проекта АЧГ в связи с продлением контракта до 2050 года, остальное – от продажи прибыльной нефти Азербадйжана», - отметили в фонде.

В целом, с 2001 года по 1 февраля 2018 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $129 млрд 137 млн.

По данным ГНФАР, бонусные выплаты со стороны иностранных акционеров проекта разработки месторождения Шах-Дениз в январе 2018 года составили $108 тыс.

В целом, с 2007 года по 1 февраля 2018 года поступления в ГНФАР в рамках реализации проекта «Шах-Дениз» составили $2 млрд 506 млн.

Как сообщалось ранее, поступления в ГНФАР в 2018 году от реализации проекта разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли прогнозируются на уровне $5 млрд 194,8 млн, проекта Шах-Дениз - $428,9 млн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова