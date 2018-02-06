Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1007 RUR   0.0295 GBR   2.3705 TRY   0.4481

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 9 Фев 10 Фев

Дальнее зарубежье 06.02.2018 18:34

Глава МИД Бельгии назвал причиной ухудшения отношений с ДР Конго кризис в африканской республике

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил во вторник ухудшение отношений с Демократической Республикой Конго, назвав главной причиной политический кризис в бывшей бельгийской колонии.

"Наши отношения действительно сложные, потому что в Конго кризис, который длится с 2016 года. При нормальном порядке вещей выборы должны были состояться в конце 2016 года. Ситуация сложная, впрочем, она сложная также и для части населения в гуманитарном плане. Она сложная и в плане безопасности: инциденты происходят в нескольких регионах страны", - заявил глава МИД Бельгии, которого цитирует телеканал RTBF.

Накануне власти африканской республики потребовали, чтобы Бельгия закрыла свое генеральное консульство в Лубумбаши, административном центре провинции Верхняя Катанга. Одновременно ДР Конго, в порядке взаимности, намеревается закрыть свое консульство в Антверпене.

Также авиакомпания Brussels Airlines будет должна сократить число своих рейсов между столицами двух стран с семи до четырех в неделю.

В январе МИД ДР Конго предъявил Бельгии требование о немедленном прекращении деятельности нового бельгийского агентства по развитию (Enabel) и о "ликвидации консульского аппарата" Шенгенского дома в Киншасе - своего рода консульства ЕС, управлявшегося Бельгией.

Бельгия в начале января приняла решение пересмотреть свое сотрудничество с ДР Конго. Суммы помощи, направлявшиеся структурам государственной власти, были переориентированы на организации гражданского общества в знак осуждения репрессий против участников демонстраций протеста.

"Но мы работаем вместе с европейскими и международными партнерами над тем, чтобы вывести ситуацию в Конго из кризиса, надеясь, что сможем действительно найти для нее решение. Известно, что каждый раз, когда возникает значительный политический кризис в Конго, это усложняет двусторонние отношения с Бельгией", - сказал Д.Рейндерс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОНГО, ОТНОШЕНИЯ, КРИЗИС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]