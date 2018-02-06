В Кабуле задержали грузовик с двумя тоннами взрывчатки

Спецслужбы Афганистана сообщили во вторник о предотвращении крупного теракта.

"Грузовик с двумя тоннами взрывчатки был задержан в восьмом районе афганской столицы", - сообщает пресс-служба Главного управления национальной безопасности Афганистана.

По ее данным, террористы планировали переправить взрывчатку в соседнюю провинцию Парван.