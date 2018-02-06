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Дальнее зарубежье 06.02.2018 17:03

В Кабуле задержали грузовик с двумя тоннами взрывчатки

Спецслужбы Афганистана сообщили во вторник о предотвращении крупного теракта.

"Грузовик с двумя тоннами взрывчатки был задержан в восьмом районе афганской столицы", - сообщает пресс-служба Главного управления национальной безопасности Афганистана.

По ее данным, террористы планировали переправить взрывчатку в соседнюю провинцию Парван.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]