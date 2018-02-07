Агролизинг отбирает аудитора финотчетности за 2017 год

ОАО «Агролизинг» отбирает аудитора финансовой отчетности за 2017 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Отбор аудитора проводится методом котировки. Телефон для справок (012) 425 66 94.
ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства.
Б.Рустамбеков
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