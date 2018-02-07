Афганские военные и полиция разгромили базу боевиков к северу от Кабула, уничтожив не менее 10 террористов

Не менее 10 боевиков ликвидированы в ходе антитеррористической операции к северу от Кабула, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на представителя национальной армии.
"Антитеррористическая операция проводилась минувшей ночью силами полиции общественной безопасности при поддержке национальной армии в ущелье Хишки уезда Сияхгирд провинции Парван. В результате была полностью уничтожена база боевиков, не менее 10 террористов ликвидированы. Кроме того уничтожен тайник боевиков с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.
Накануне в Кабуле спецслужбами Афганистана был задержан грузовик с двумя тоннами взрывчатки, который направлялся в провинцию Парван, сообщила пресс-служба Главного управления национальной безопасности республики.
В свою очередь пресс-служба спецназа оборонного ведомства Афганистана сообщила, что взятии военными под свой контроль центра уезда Даргад провинции Тахар на границе с Таджикистаном.
"В ходе спецоперации военнослужащими 10 батальона спецназа афганской национальной армии у террористов отбит центр уезда. Ликвидировано пять ключевых главарей террористов, в том числе ответственный за финансирование боевиков Абубакр, известный как Калафгани, а также теневой глава талибов в уезде Кари Ахмади. Еще 10 боевиков ранены", - говорится в сообщении.
Уезд Даргад на границе с Таджикистаном находится на полуострове на реке Пяндж, разделяющих два государства. Он был захвачен антиправительственными вооруженными группами два года назад. С тех пор неоднократные попытки властей Афганистана вернуть уезд под свой контроль не увенчались успехом.
Алиев провел встречу с посредниками по Карабаху
Баку и Берлин провели политические консультации, обсудили карабахское урегулирование
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 120 раз - Минобороны Азербайджана
Баку и Будапешт во II полугодии 2018г проведут заседание МПК – посол в Азербайджане
Китайская China CAMCE Co привлечет $140 млн. на развитие агропарка в Азербайджане
ГКИВ представит правительству предложения по приватизации электростанций в Азербайджане
Габала станет столицей туризма исламского мира в 2020 году
Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%
Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
В Азербайджане прошли очередные два тура Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»