Афганские военные и полиция разгромили базу боевиков к северу от Кабула, уничтожив не менее 10 террористов

Не менее 10 боевиков ликвидированы в ходе антитеррористической операции к северу от Кабула, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на представителя национальной армии.

"Антитеррористическая операция проводилась минувшей ночью силами полиции общественной безопасности при поддержке национальной армии в ущелье Хишки уезда Сияхгирд провинции Парван. В результате была полностью уничтожена база боевиков, не менее 10 террористов ликвидированы. Кроме того уничтожен тайник боевиков с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Накануне в Кабуле спецслужбами Афганистана был задержан грузовик с двумя тоннами взрывчатки, который направлялся в провинцию Парван, сообщила пресс-служба Главного управления национальной безопасности республики.

В свою очередь пресс-служба спецназа оборонного ведомства Афганистана сообщила, что взятии военными под свой контроль центра уезда Даргад провинции Тахар на границе с Таджикистаном.

"В ходе спецоперации военнослужащими 10 батальона спецназа афганской национальной армии у террористов отбит центр уезда. Ликвидировано пять ключевых главарей террористов, в том числе ответственный за финансирование боевиков Абубакр, известный как Калафгани, а также теневой глава талибов в уезде Кари Ахмади. Еще 10 боевиков ранены", - говорится в сообщении.

Уезд Даргад на границе с Таджикистаном находится на полуострове на реке Пяндж, разделяющих два государства. Он был захвачен антиправительственными вооруженными группами два года назад. С тех пор неоднократные попытки властей Афганистана вернуть уезд под свой контроль не увенчались успехом.