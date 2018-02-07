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Дальнее зарубежье 07.02.2018 09:55

Афганские военные и полиция разгромили базу боевиков к северу от Кабула, уничтожив не менее 10 террористов

Не менее 10 боевиков ликвидированы в ходе антитеррористической операции к северу от Кабула, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на представителя национальной армии.

"Антитеррористическая операция проводилась минувшей ночью силами полиции общественной безопасности при поддержке национальной армии в ущелье Хишки уезда Сияхгирд провинции Парван. В результате была полностью уничтожена база боевиков, не менее 10 террористов ликвидированы. Кроме того уничтожен тайник боевиков с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Накануне в Кабуле спецслужбами Афганистана был задержан грузовик с двумя тоннами взрывчатки, который направлялся в провинцию Парван, сообщила пресс-служба Главного управления национальной безопасности республики.

В свою очередь пресс-служба спецназа оборонного ведомства Афганистана сообщила, что взятии военными под свой контроль центра уезда Даргад провинции Тахар на границе с Таджикистаном.

"В ходе спецоперации военнослужащими 10 батальона спецназа афганской национальной армии у террористов отбит центр уезда. Ликвидировано пять ключевых главарей террористов, в том числе ответственный за финансирование боевиков Абубакр, известный как Калафгани, а также теневой глава талибов в уезде Кари Ахмади. Еще 10 боевиков ранены", - говорится в сообщении.

Уезд Даргад на границе с Таджикистаном находится на полуострове на реке Пяндж, разделяющих два государства. Он был захвачен антиправительственными вооруженными группами два года назад. С тех пор неоднократные попытки властей Афганистана вернуть уезд под свой контроль не увенчались успехом.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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