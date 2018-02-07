Агролизинг отбирает страховщика комбайнов и минеральных удобрений

ОАО «Агролизинг» отбирает страховщика сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агролизинг.

Тендер проводится по трем лотам: страхование комбайнов различного назначения; минеральных удобрений и гербицидов; недвижимости и обязательное страхование автотранспортных средств.

Стоимость участия в тендере по I лоту составляет 500 манатов, по II и III лотам – по 300 манатов.

Компании желающие принять участие в тендере должны представить предложения и банковские гарантии до 28 марта 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 29 марта.

Телефоны для справок: (012) 425 66 94, (051) 255 92 40.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков