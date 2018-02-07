Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1062 RUR   0.0299 GBR   2.3744 TRY   0.4507

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.15 Brent   67.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Фев 10 Фев

Инфраструктура и тендеры 07.02.2018 10:24

Агролизинг отбирает страховщика комбайнов и минеральных удобрений

ОАО «Агролизинг» отбирает страховщика сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агролизинг.

Тендер проводится по трем лотам: страхование комбайнов различного назначения; минеральных удобрений и гербицидов; недвижимости и обязательное страхование автотранспортных средств.

Стоимость участия в тендере по I лоту составляет 500 манатов, по II и III лотам – по 300 манатов.

Компании желающие принять участие в тендере должны представить предложения и банковские гарантии до 28 марта 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 29 марта.

Телефоны для справок: (012) 425 66 94, (051) 255 92 40.

ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АГРОЛИЗИНГ, ТЕНДЕР


Похожие новости


Агролизинг определился с подрядчиком подготовки проектно-сметной документации для строительства пунктов заготовки хлопка Агролизинг отобрал страховщиков сельхозтехники Агролизинг планирует закупить 1660 единиц сельхозтехники МСК и Азерсыгорта победили в тендере на оказание страховых услуг для Агролизинг Агролизинг планирует закупить 117 единиц сельхозтехники Агролизинг планирует закупить 92 тыс. тонн удобрений

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]