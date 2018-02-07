Агролизинг отбирает страховщика комбайнов и минеральных удобрений

ОАО «Агролизинг» отбирает страховщика сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Агролизинг.
Тендер проводится по трем лотам: страхование комбайнов различного назначения; минеральных удобрений и гербицидов; недвижимости и обязательное страхование автотранспортных средств.
Стоимость участия в тендере по I лоту составляет 500 манатов, по II и III лотам – по 300 манатов.
Компании желающие принять участие в тендере должны представить предложения и банковские гарантии до 28 марта 2018 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 29 марта.
Телефоны для справок: (012) 425 66 94, (051) 255 92 40.
ОАО «Агролизинг» входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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