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СНГ 07.02.2018 19:17

Наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Туркменистана возглавит глава исполкома Содружества

Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в туркменский Меджлис (парламент) возглавит руководитель исполкома - исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев, сообщают СМИ республики.

По их данным, наблюдение за ходом выборов будут осуществлять около 70 представителей СНГ.

День голосования назначен на 25 марта. Наблюдатели начнут работу 2 марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ВЫБОРЫ, СНГ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]