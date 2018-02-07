Наблюдателей от СНГ на выборах в парламент Туркменистана возглавит глава исполкома Содружества

Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в туркменский Меджлис (парламент) возглавит руководитель исполкома - исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев, сообщают СМИ республики.

По их данным, наблюдение за ходом выборов будут осуществлять около 70 представителей СНГ.

День голосования назначен на 25 марта. Наблюдатели начнут работу 2 марта.