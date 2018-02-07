Биткойн торгуется выше $8000 после падения накануне ниже $6000

Биткойн в среду торгуется выше отметки в $8000 спустя всего один день после падения курса криптовалюты ниже $6000.
Согласно данным CoinDesk на 17:10 мск, курс биткойна составляет $8380,88, что почти на 9% выше закрытия предыдущей сессии.
Накануне биткойн подорожал впервые после пяти дней падения курса, в течение которых общая капитализация рынка криптовалют сократилась примерно на $500 млрд.
Февральские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на CBOE подорожали на 7%, до $8140. Аналогичные фьючерсы на CME выросли в цене на 8%, до $8160.
Другие известные криптовалюты, в том числе Ripple, Ethereum и Litecoin, также дорожают в среду.
Трейдеры оценивают комментарии представителей американских регуляторов относительно рынка криптовалют.
Во вторник главы Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Кристофер Джанкарло и Джей Клэйтон участвовали в слушаниях в банковском комитете Сената США. Руководители обоих ведомств, назначенные на свои посты президентом США Дональдом Трампом, сторонником смягчения регулирования в финансовом секторе, выступили в поддержку существования виртуальных валют, однако подчеркнули необходимость выработки плана регулирования сектора, пишет MarketWatch.
"Мы открыты к изучению совместно с Конгрессом, а также с нашими коллегами из других ведомств, вопроса о том, насколько необходимым является ужесточение федерального регулирования криптовалютных платформ", - заявил Дж.Клейтон. "Мы поддерживаем регулятивные попытки внести ясность в ситуацию на этом рынке", - сказал он.
Дж.Клейтон отметил, что токены, выпускаемые в рамках ICO, зачастую являются ценными бумагами и должны подлежать регистрации в SEC.
"Участники рынка опасались, что американские регуляторы могут быть более жесткими, - отмечает аналитик eToro в Тель-Авиве Мати Гринспен. - На самом деле их позиция оказалась довольно мягкой".
Ранее на этой неделе глава Банка международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS) Агустин Карстенс заявил о том, что мировым центробанкам стоит быть готовыми к принятию мер для ограничения рисков, связанных с криптовалютами.
По его словам, биткойн стал "комбинацией "пузыря", схемы Понци и природного бедствия".
Тем временем, аналитик Goldman Sachs Стив Стронгин выразил мнение, что большинство криптовалют не выживет в своей нынешней форме, и инвесторам стоит быть готовым к тому, что токены потеряют всю свою стоимость.
Посольство России откроет 18 марта избирательный пункт в Баку в связи с выборами президента РФ
Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Катаре
Интенсивные переговоры по Карабаху будут продолжены после проведения президентских выборов в Азербайджане и Армении, заявляют в Баку
В результате взрыва на предприятии по переработке химотходов в Италии пострадали девять человек
В Китае разработан беспилотный монорельсовый поезд, выдерживающий 40-градусный мороз
Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, бизнес оценен более чем в $3,8 млрд
На вывоз всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор Земли - заммэра города
Президент Алиев утвердил Положение о Госагентстве жилищного строительства с уставным капиталом в 100 млн манат
Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Мусульманские страны выразили Палестине всеобщую поддержку
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»