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Транспорт и связь 07.02.2018 21:00

В Китае разработан беспилотный монорельсовый поезд, выдерживающий 40-градусный мороз

Китайская CRRC Changchun Railway Vehicles объявила об успешной разработке беспилотного монорельсового поезда.

Он оснащен электродвигателем с постоянными магнитами и способен выдерживать 40-градусные морозы. Благодаря использованию технологий автопилотирования поезд также способен самостоятельно выбрать оптимальный вариант движения, что поможет сократить станционные интервалы и повысить эффективность эксплуатации, сообщает "Жэньминь жибао".

Новая модель, частично изготовленная из углеродно-волоконного композитного материала, на четверть легче обычного поезда, что позволяет снизить потребление энергии на 22,7%.

CRRC Changchun Railway Vehicles, предшественником которой был Чанчуньский завод пассажирских вагонов, была создана в 2002 году. Она занимается производством железнодорожного подвижного состава и городского транспорта. Компания является одним из ведущих производителем поездов в мире, ее штат превышает 18 тыс. человек.

Монорельсовые поезда, выпускаемые CRRC Changchun Railway Vehicles, ежедневно перевозят в Китае в общей сложности свыше 1,3 млн пассажиров.

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Тэги: КИТАЙ, ПОЕЗД, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]