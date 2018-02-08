Делегация КНДР, которая приедет на церемонию открытия Олимпиады в Пхенчхане, не станет встречаться с делегацией США

У высокопоставленной северокорейской делегации, которая прибудет на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхан, нет желания встречаться с представителями американской делегации, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на центральное информационное агентство КНДР (KCNA).
"Мы никогда не умоляли о диалоге с США, и в будущем будет так же. Мы четко заявляем, что у нас нет желания встречаться с американской стороной во время нашего визита в Южную Корею", - приводит агентство слова представителя министерства иностранных дел Северной Кореи.
Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в планы США не входят встречи с северокорейскими официальными представителями во время игр или после них.
Южнокорейское министерство по делам объединения сообщало, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чен приедет на этой неделе в Южную Корею в составе высокопоставленной делегации. Ким Ё Чен, занимающая пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, станет первым представителем семьи руководства КНДР, который посетит Южную Корею.
Ожидается, что визит северокорейской делегации начнется в пятницу и продлится три дня.
Американскую президентскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Республике Корея возглавит вице-президент США Майк Пенс.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.
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