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Дальнее зарубежье 08.02.2018 10:01

Делегация КНДР, которая приедет на церемонию открытия Олимпиады в Пхенчхане, не станет встречаться с делегацией США

У высокопоставленной северокорейской делегации, которая прибудет на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхан, нет желания встречаться с представителями американской делегации, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на центральное информационное агентство КНДР (KCNA).

"Мы никогда не умоляли о диалоге с США, и в будущем будет так же. Мы четко заявляем, что у нас нет желания встречаться с американской стороной во время нашего визита в Южную Корею", - приводит агентство слова представителя министерства иностранных дел Северной Кореи.

Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что в планы США не входят встречи с северокорейскими официальными представителями во время игр или после них.

Южнокорейское министерство по делам объединения сообщало, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чен приедет на этой неделе в Южную Корею в составе высокопоставленной делегации. Ким Ё Чен, занимающая пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, станет первым представителем семьи руководства КНДР, который посетит Южную Корею.

Ожидается, что визит северокорейской делегации начнется в пятницу и продлится три дня.

Американскую президентскую делегацию на зимних Олимпийских играх в Республике Корея возглавит вице-президент США Майк Пенс.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.

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Тэги: КНДР, ОЛИМПИАДА, ДЕЛЕГАЦИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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