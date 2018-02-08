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Внешняя политика 08.02.2018 10:25

Азербайджан провел презентацию Baku Expo-2025 в ООН

Азербайджан презентовал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке странам-членам организации Бакинский проект Всемирной универсальной выставки «Expo-2025», сообщает операционный секретариат «Expo-2025».

Презентацию провели переговорная группа по бакинскому проекту «Expo-2025» и постоянное представительство Азербайджана при ООН. В мероприятии приняли участие представители 120 стран мира.

Помощник Первого вице-президента Азербайджана, глава рабочей группы «Baku Expo-2025» Эльчин Амирбеков на мероприятии рассказал о преимуществах Азербайджана как потенциального организатора выставки. Он также проинформировал о связи между предложенной Баку темой «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего» и Целями устойчивого развития ООН.

«Баку станет новым местом, новой точкой назначения для всемирных выставок EXPO и вдохновит страны, никогда не принимавшие их», - добавил Э.Амирбеков.

Как сообщалось ранее, Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия), Париж (Франция) и Осака (Япония) объявлены кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.

Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации.

На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).

Ф.Исазаде

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Тэги: EXPO, ООН, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]