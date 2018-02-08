Азербайджан провел презентацию Baku Expo-2025 в ООН

Азербайджан презентовал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке странам-членам организации Бакинский проект Всемирной универсальной выставки «Expo-2025», сообщает операционный секретариат «Expo-2025».
Презентацию провели переговорная группа по бакинскому проекту «Expo-2025» и постоянное представительство Азербайджана при ООН. В мероприятии приняли участие представители 120 стран мира.
Помощник Первого вице-президента Азербайджана, глава рабочей группы «Baku Expo-2025» Эльчин Амирбеков на мероприятии рассказал о преимуществах Азербайджана как потенциального организатора выставки. Он также проинформировал о связи между предложенной Баку темой «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего» и Целями устойчивого развития ООН.
«Баку станет новым местом, новой точкой назначения для всемирных выставок EXPO и вдохновит страны, никогда не принимавшие их», - добавил Э.Амирбеков.
Как сообщалось ранее, Баку (Азербайджан), Екатеринбург (Россия), Париж (Франция) и Осака (Япония) объявлены кандидатами на проведение Всемирной универсальной выставки Expo-2025.
Победитель определится в ноябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок голосованием 170 стран-участников организации.
На данный момент ожидается, что Expo пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Expo проводится один раз в пять лет. В 2015 году она проходила в Милане (Италия), в 2020-2021 годах выставка пройдет в Дубае (ОАЭ).
Ф.Исазаде
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