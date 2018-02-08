Более 47% средств инвестпортфеля Госнефтефонда Азербайджана размещено в долларах США

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, отмечается в данных фонда.

«По состоянию на 31 декабря 2017 года активы ГНФАР составили $35 млрд 806,5 млн, из которых $6,7 млн размещено в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах», - отмечается в сообщении фонда.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на 31 декабря 2017 года равен $35 млрд 799,9 тыс.

При этом в структуре инвестиционного портфеля фонда $16 млрд 868,3 млн или 47,1% размещено в долларах США (по итогам 2016 года – 49,2%), 35,7% - евро (на конец 2016 года – 34,3%), 5,1% - фунтах стерлингах (на конец 2016 года – 4,8%), 0,7% - австралийских долларах (на конец 2016г – 0,6%), 1% - турецких лирах (на конец 2016г – 1,1%), 1,1% - российских рублях (на конец 2016 года – 1,6%), 1,3% - южнокорейских вонах (на конец 2016 года – 1,2%), 1,4% - китайских юанях, 1,5% - японских йенах (на конец 2016 года – 1,1%), 1,6% - прочих валютах (на конец 2016 года – 1,3%), 3,5% - золоте (на конец 2016 года – 3,4%).

По данным фонда, 38,4% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в странах Европы (на конец 2016г – 43,1%), 27,87% – в Северной Америке (на конец 2016г – 23,5%), 26,05% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (на конец 2016г – 26,3%), остальное – в других регионах.

Согласно данным, 76,3% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка, 14,9% - акциях, 5,3% - недвижимости, 3,5% - золоте.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова