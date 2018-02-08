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Дальнее зарубежье 08.02.2018 16:47

Более 1 тыс. боевиков нейтрализованы турецкими военными с начала операции в Африне - СМИ

Военное командование Турции сообщило в четверг, что с начала военной операции турецких вооруженных сил в районе сирийского Африна были нейтрализованы 1029 боевиков террористической группировки ИГ и Рабочей партии Курдистана, сообщают в четверг местные СМИ.

В эту категорию входят как убитые, так и взятые в плен боевики.

В частности, 29 боевиков нейтрализовали в результате ночного авиаудара, уточняют СМИ.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

В Дамаске турецкую военную операцию расценивают как нарушение суверенитета страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БОЕВИКИ, НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]