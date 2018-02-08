Более 1 тыс. боевиков нейтрализованы турецкими военными с начала операции в Африне - СМИ

Военное командование Турции сообщило в четверг, что с начала военной операции турецких вооруженных сил в районе сирийского Африна были нейтрализованы 1029 боевиков террористической группировки ИГ и Рабочей партии Курдистана, сообщают в четверг местные СМИ.

В эту категорию входят как убитые, так и взятые в плен боевики.

В частности, 29 боевиков нейтрализовали в результате ночного авиаудара, уточняют СМИ.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против ИГ.

В Дамаске турецкую военную операцию расценивают как нарушение суверенитета страны.