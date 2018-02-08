Сбор на финансирование государственных расходов по ранее действовавшему декрету N3 возвращен уже 19 тыс. граждан Белоруссии, обратившимся с соответствующим заявлением, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко журналистам в четверг.

"Возвратом сбора налоговые органы занимались в течение прошлого года, поскольку было принято распоряжение президента о его возврате тем лицам, которые занимались трудовой деятельностью. Более 19 тыс. человек обратилось в налоговые органы, около Br6 млн по декрету N3 было возвращено из бюджета", - проинформировала С.Шевченко.

Она напомнила, что возврат сбора осуществляется по письменному заявлению плательщика, которое необходимо представить в налоговый орган по месту жительства.

Ранее в республике действовал декрет N3 "О предупреждении социального иждивенчества", которым была установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода - ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения Белоруссии. Так, в феврале и марте прошлого года в ряде крупных городов страны прошли не санкционированные властями так называемые "марши нетунеядцев", после чего действие декрета было приостановлено.

В июле 2017 года было издано распоряжение президента "О возврате сбора на финансирование государственных расходов". Так, граждане, уплатившие сбор на финансирование государственных расходов за 2015 и (или) 2016 годы, имеют право на возврат уплаченного сбора, если в 2017 году они участвовали в финансировании государственных расходов; достигли общеустановленного пенсионного возраста; признаны недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности).

В конце января текущего года президент Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрена отмена "тунеядского" сбора с безработных.

Согласно нормам нового декрета, сбор на финансирование государственных расходов взиматься с трудоспособных неработающих граждан не будет. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Предусмотрено, что с 1 января 2019 года такие лица будут производить оплату субсидируемых государством услуг по их полной стоимости. Конкретный перечень таких услуг поручено определить правительству до 1 апреля 2018 года.