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Дальнее зарубежье 08.02.2018 17:29

Возможное проведение Турцией операции в Идлибе требует обсуждения с точки зрения гарантии целостности Сирии - Шаманов

Возможное расширение турецкой армией района проведения военной операции в Сирии, в частности, в Идлибе - это деликатный вопрос, который требует детальной проработки, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Это сложный вопрос с точки зрения гарантов целостности Сирии, как государства. Сначала должна быть достигнута совместная договорённость, какие условия, как будет организовано взаимодействие", - сказал В.Шаманов в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"С одной стороны как военный человек, я понимаю заинтересованность Турции в решении своих вопросов, но нельзя забывать что это территория Сирии. Это - деликатный вопрос, который требует глубокой детальной проработки на всех уровнях: и дипломатическом, и военном с подключением структуры ООН", - сказал также В.Шаманов.

Ранее президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия готовится к проведению более масштабных операций в Сирии. "Действия вооруженных сил Турции, предпринятые с начала операции в Африне, это лишь подготовка к более масштабным шагам. Наступательные действия турецкой армии еще впереди", - цитирует Р.Эрдогана Анатолийское агентство новостей.

По его словам, турецкие военнослужащие сначала ликвидируют угрозу терроризма в Африне, а затем продолжат это в провинции Идлиб.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против террористической группировки "Исламское государство". В Дамаске турецкую военную операцию расценивают как нарушение суверенитета страны.

Ранее в четверг стало известно о телефонном разговоре президентов России и Турции, отмечалось, что Р.Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью в российского пилота штурмовика Су-25, сбитого из переносного зенитного ракетного комплекса во время облета зоны деэскалации Идлиб.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры условились "усилить координацию действий вооруженных сил и специальных служб Российской Федерации и Турецкой Республики в целях борьбы с террористическими группировками, нарушающими режим прекращения боевых действий".

"Акцентирована важность четкого и неукоснительного соблюдения астанинских договоренностей о создании зон деэскалации в Сирии. Подтверждена обоюдная приверженность политико-дипломатическому урегулированию на основе резолюции 2254 СБ ООН - в русле решений состоявшегося 30 января с.г. в Сочи Конгресса сирийского национального диалога", - заявили в Кремле.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что российская авиация мониторит зону деэскалации Идлиб, где пока нет турецких наблюдательных постов.

"Российской авиацией ведется регулярный мониторинг зоны деэскалации Идлиб, где до настоящего времени турецкая сторона, в соответствии с взятыми обязательствами, пока не смогла выставить свои наблюдательные посты", - сказал И.Конашенков.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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