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Финансы 09.02.2018 10:11

ЕБРР в 2017г увеличил финансирование проектов в Азербайджане в 7 раз

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году утвердил кредиты на общую сумму 456 млн евро для реализации проектов в государственном и частном секторе Азербайджана.

"В 2017 году ЕБРР утвердил кредиты на сумму 456 млн евро для реализации 9 проектов в государственном и частном секторе Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

В 2016 году ЕБРР в Азербайджане профинансировал 9 проектов, выделил кредиты на эти цели на сумму 63 млн евро. Таким образом, объем кредитования в 2017 году увеличился в 7,2 раза.

Столь значительный рост в 2017 году объема кредитования проектов в Азербайджане обусловлен выделением со стороны ЕБРР $500 млн на финансирование проекта строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).

В целом, на 31 декабря 2017 года текущий портфель банка по 50 проектам в Азербайджане оценивается в 1 млрд 176 млн евро. Из этих средств 61% инвестировано в энергетику, 29% - инфраструктуру, 6% - финансы, 4% - производство.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 2,817 млрд евро на финансирование 165 проектов в Азербайджане.

А.Азизов

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Тэги: ЕБРР, ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]