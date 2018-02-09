ЕБРР в 2017г увеличил финансирование проектов в Азербайджане в 7 раз

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году утвердил кредиты на общую сумму 456 млн евро для реализации проектов в государственном и частном секторе Азербайджана.
"В 2017 году ЕБРР утвердил кредиты на сумму 456 млн евро для реализации 9 проектов в государственном и частном секторе Азербайджана", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
В 2016 году ЕБРР в Азербайджане профинансировал 9 проектов, выделил кредиты на эти цели на сумму 63 млн евро. Таким образом, объем кредитования в 2017 году увеличился в 7,2 раза.
Столь значительный рост в 2017 году объема кредитования проектов в Азербайджане обусловлен выделением со стороны ЕБРР $500 млн на финансирование проекта строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP).
В целом, на 31 декабря 2017 года текущий портфель банка по 50 проектам в Азербайджане оценивается в 1 млрд 176 млн евро. Из этих средств 61% инвестировано в энергетику, 29% - инфраструктуру, 6% - финансы, 4% - производство.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 2,817 млрд евро на финансирование 165 проектов в Азербайджане.
А.Азизов
Вывод армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана устранит фактор военного риска в Карабахе – глава МИД Азербайджана
Глава AZTA призывает туристический сектор поддержать кандидатуру Алиева на предстоящих внеочередных президентских выборах
Карабахский конфликт планируется решить поэтапно на основе подготовленной дорожной карты – глава МИД Азербайджана
Секретарь Святого престола по связям с государствами совершит визит в Азербайджан
В Париже закрыли Эйфелеву башню , ее будут чистить от снега
AZTA прогнозирует рост турпотока в Азербайджан в 2018 году за счет открытия новых авиарейсов
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Турецкая авиация возобновила авиаудары по сирийскому Африну
Иранские олимпийцы получат коллекционные смартфоны после жалобы Тегерана
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Банк ВТБ (Азербайджан) представит на выставке «Кредит на образование»
Исполнительный директор AccessBank получила назначение в руководтсво госбанка
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»