ГТК в январе увеличил перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 30%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 226 млн 88,3 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе 2017 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 173 млн 962,6 тыс. манатов. Таким образом, в январе 2018 года ГТК увеличил отчисления в госбюджет на 29,9%.

За январь 2018 года сборы по НДС составили 157 млн 18,9 тыс. манатов, акцизам – 6 млн 780,7 тыс. манатов, дорожному налогу - 2 млн 818,1 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 59 млн 470,6 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК определен в 2 млрд 430 млн манат.

Н.Аббасова