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СНГ 09.02.2018 11:00

Назарбаев возмутился воровством в банках Казахстана и запретил оказывать им господдержку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о недопустимости вывода акционерами денег из коммерческих банков, передал корреспондент "Интерфакс-Казахстан".

"У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа БТА банком во главе с Аблязовым. По всему миру мы сейчас раскрыли, это доказали, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк и теперь туда поверили, пошли люди, национальные компании, и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги, и Национальный банк сидит и наблюдает за этим", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании правительства в пятницу в Астане.

"Для чего тогда надзорный орган нужен? Меня это возмущает просто. Мы говорим - будет плохо, нельзя подвергать банкротству. Надо подвергать банкротству. Или пусть вставляют деньги. Эти акционеры никуда же не делись, они здесь. Они создали банк, чтобы накопить деньги и вытащить потом оттуда. Среди белого дня воровство", - возмутился глава государства.

Н.Назарбаев также поручил Нацбанку следить за тем, чтобы практика государственной поддержки коммерческих банков была прекращена и больше не повторялась.

"Во-первых, состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно "поддерживать штаны"? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца", - сказал Н.Назарбаев.

"Но общая экономика, кредитование экономики требовало оказания поддержки. Эту поддержку самым крупным системообразующим банкам Нацбанк оказал. Теперь дальше надо следить, чтобы не повторялось это", - подчеркнул он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, БАНКИ, ВОРОВСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]